2019-02-04T10:51:34+03:00
Общество

Хозяин кормил, приматывая котлету к палке: в Екатеринбурге кот заблудился в лабиринте вентиляции

Пришлось вызывать зооспасателя
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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В Екатеринбурге еще один кот был благополучно спасен и возвращен хозяину. На этот раз Евгений Зенков вызволял пушистого бедолагу из вентиляционного канала в квартире на девятом этаже по улице Сурикова.

Вентиляционные каналы - излюбленное место котов, львиная доля спасенных Евгением животных вытащена именно оттуда. Однако этот случай оказался примечателен тем, что черный кот, запрыгнувший в незакрытый вентиляционный ход на кухне, совсем не торопился домой.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

По лабиринтам вентиляции кот путешествовал два дня. Всё это время хозяин отслеживал его перемещения, звал и пытался вытащить самостоятельно, а также подкармливал, поднимая вверх по каналу привязанную к длинной палке котлету.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

- Кот находился где-то выше уровня потолка. Удивительно, что он курсировал между вентиляционными ходами в кухне и в ванной, которые разделены довольно значительным расстоянием, - говорит зооспасатель Евгений. - С помощью эндоскопа кота было хорошо видно. Рукой, по плечо запущенной в канал, до него даже иногда удавалось дотянуться концами пальцев. К сожалению, удочка с петлей не обладает гибкостью и не могла быть введена в вертикальный канал через отверстие в стене.

Поэтому кота пришлось просто караулить. Активная деятельность в квартире в какой-то момент вызвала у животного интерес, и кот стал часто заглядывать вниз и делать попытки спуститься. Когда он наконец просунул голову в отверстие, Евгений быстро схватил питомца за шкирку и передал хозяину.

Извлечение кота из вентиляционного канала, ул.Сурикова.Автор: Евгений Зенков

ИСТОЧНИК KP.RU

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