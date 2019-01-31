2019-01-31T12:40:37+03:00
Общество

Портал Госуслуг готов к записи первоклассников в школы Екатеринбурга

Раздел начнет свою работу сегодня в полночь
Олег Галимов
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В этом году в первый класс пойдут более 20 тысяч малышейВ этом году в первый класс пойдут более 20 тысяч малышейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже этой ночью родители будущих первоклассников начнут пытаться записать своих детей в школу через сайт Госуслуг или официальный портал Екатеринбурга. Даже в элитных лицеях и гимназиях города заявили, что у их дверей не будут дежурить ночью родители, планируется, что все смогут подать заявление онлайн.

- В этом году в работу сервиса внесены изменения, которые позволяют учесть нагрузку, создаваемую при подаче одновременно 20 тысяч заявлений на поступление детей в первый класс. При этом, в расчете полной нагрузки учтено, что каждая заявка может являться результатом 5 - ти одновременных попыток подачи заявлений на одного дошкольника несколькими лицами (родители/опекуны, ближайшие родственники) с использованием нескольких различных устройств и программ (PC, планшет, мобильный телефон, различные браузеры), - рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Как записать ребенка в первый класс.Олег Галимов

Напомним, что для записи ребенка в первый класс рекомендуется подать заявление через портал Госуслуг, а затем подойти в МФЦ с оригиналами документов. В этом году для первоклашек доступно чуть больше 20 тысяч мест.

Запись первоклассников в школы 1 февраля не заканчивается. По месту жительства она продлится до 30 июня. С 1 июля по 5 сентября 2019 года те школы, где останутся свободные места, будут вести прием детей, не проживающих на закрепленной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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