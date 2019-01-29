Добавьте в закладки: как записать ребенка в первый класс в Екатеринбурге

Через два дня на Урале стартует запись детей в школы на 2019-2020 учебный год. На заметку родителям — полезные советы о том, как записать ребенка в первый класс.

— В приемной кампании для первоклашек есть 20 184 места, — отмечает начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — Нужно настроиться на то, что мест хватит всем, и достойное образование можно получить во всех школах города, а также в учреждениях области. Местами в школах мы всех обеспечим и тех, кто подаст заявление 1 февраля, и тех, кто обратится 31 августа.

Мест в первых классах хватит всем ребятамФото: Алексей БУЛАТОВ

Но, чтобы успеть занять место в выбранной школе, кто-то из родителей побежит со своим заявлением к 8 утра в школу, а другие будут оформлять запись через интернет.

— Электронная система приема заявления от жителей оптимизирована, мы максимально повысили эффективность портала, чтобы он не завис от перегрузки, как в том году, — поясняет заместитель директора департамента информатизация и связи Свердловской области Павел Борисов. — Были увеличены ресурсы на портале Госуслуг, улучшена форма подачи заявления, загружены внутренние справочники, чтобы заполнять быстрее. Состоялись нагрузочные тестирования и показали, что программа действует без сбоя и зависаний.

Где подать заявление

- в образовательную организацию (в рабочий день с 8 до 19 часов);

- через МКУ ЦМУ и ГБУ МФЦ (по графику работы учреждения, с 1 по 8 февраля без выходных);

В некоторых школах предвидели "живые" очереди, и смогли организовать процесс записи в 1е классыФото: Алексей БУЛАТОВ

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через «Личный кабинет гражданина» официального сайта екатеринбург.рф, а для жителей области — Портал образовательных услуг Свердловской области.

Как подать электронную заявку

Для подачи заявлений в электронном виде нужно выбрать вкладку записи в образовательное учреждение. Необходимо указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства, и прикрепить сканированные оригиналы этих документов. Заявителями в данном случае могут выступать родители (законные представители), дети которых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципальном образовании. Заранее заполнить форму невозможно, но можно подготовиться и ввести данные в личном кабинете портала Госуслуг о себе и своих детях, для того чтобы они быстрее автоматически могли подгружаться в форму, заполняемую при подаче заявления. И не забудьте проверить, оплачен ли интернет к моменту подачи заявления.

Какие подготовить документы

После подачи заявления онлайн, потребуется в течение 5 дней подтвердить ее оригиналами документов. Пакет документации нужно принести в выбранную школу или подать в МФЦ. Необходимо будет предъявить: заявление (личное или электронное), паспорт родителя (с копией), свидетельство о рождении ребенка (с копией), документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания. Дополнительно на усмотрение родителей может быть предъявлена медкарта.

Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов.

В первые классы ждут двадцать тысяч детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки подачи заявлений

1 февраля — 30 июня — прием детей в школы по месту прописки;

1 июля — 5 сентября — прием детей в школы любой части города (при наличии свободных мест).

Справочная информация

Подробная информация о зачислении в первый класс есть на официальном сайте управления образования города.

Департаментом образования организована горячая телефонная линия по приему первоклашек.

Справочные телефоны по записи в первые классы департамента образования Екатеринбурга

В прощлом году сайт Госуслуги "лег" в самый ответственный момент, поэтому родители всю ночь стояли в живой очередиФото: Алексей БУЛАТОВ