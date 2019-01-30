В Североуральске поймали ВИЧ-диссидента, заразившего свою девушку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-30T10:13:21+03:00

Мужчина знал о своей болезни, но возлюбленной об этом не сообщил

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В Североуральске молодая девушка обвинила своего возлюбленного в ВИЧ-диссиденстве. О своем заражении 25-летняя уралочка узнала в 2017 году, когда проходила медкомиссию.

Боясь осуждения со стороны родствеников, друзей и коллег, девушка замкнулась в себе и никому о случившемся не рассказала. Лишь спустя год пострадавшая открылась участковому. Оказалось, ее сожитель знал о том, что инфицирован, но сообщить об этом возлюбленной не посчитал нужным.

- С 42-летним мужчиной девушка познакомилась осенью 2016 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, между ними возникли чувства. Они стали жить вместе. Ее возлюбленный ранее уже имел проблемы с законом за употребление наркотических средств. Затем прошел лечение от наркомании и с 2001 года состоит на учете у нарколога, - рассказали в ОМВД России по городу Североуральску.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело и грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU