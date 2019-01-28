В Камышлове врач перед операцией пробила пациентке пищевод

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-28T11:50:26+03:00

За медицинскую ошибку женщина получила два года ограничения свободы

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В Камышлове врача местной больницы осудили за причинение тяжкого вреда здоровью пациентки.

Инцидент произошел при подготовке к плановой операции. Анестезиолог-ревматолог должна была сделать интубацию трахеи, но во время процедуры пробила пациенте пищевод.

- Нарушив правила медицинской манипуляции, врач причинила сквозное повреждение стенки пищевода, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - На женщину завели уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

В ходе расследования были проведены допросы свидетелей, исследована медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению, между проведением интубации трахеи и повреждением стенки пищевода установлена причинно-следственная связь.

Суд приговорил врача к ограничению свободы на два года.