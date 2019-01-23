В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-23T16:37:35+03:00

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Полиция рассказала, как много нарушителей правил дорожного движения получили в минувшем году "письма счастья". Так называют штрафы, которые приходят к водителям по почте, после того, как они пролетят на слишком большой скорости под специальными камерами фиксации.

- В 2018 году по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, работающих в автоматическом режиме, было вынесено 3 024 129 постановлений по делам об административных правонарушениях, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

В 2017 году эта цифра была меньше - 1 564 496. К слову, за прошлый год количество таких комплексов, которые следят за нарушителями, увеличилось на 14.

- На сегодняшний день система автоматической фиксации на территории Свердловской области насчитывает 135 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений, - добавили в ведомстве.