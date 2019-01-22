2019-01-22T10:17:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге запустили социальный проект для детей-аутистов

Его реализацией занялись педагоги, общественники и партнеры
Лев Истомин
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Партнер проект, исполнительный директор общественной организации "Открытый город". Фото: предоставлено организаторамиПартнер проект, исполнительный директор общественной организации "Открытый город". Фото: предоставлено организаторами
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В уральской столице 17 января запустили проект для детей с аутизмом «Город для всех». Руководитель Владимир Троценко вместе с родителями, педагогами и партнерами начали обсуждать конкретные шаги для реализации образовательной программы для особенных детей с 5 до 11 лет.

Готовность к участию в проекте проявили общественная организация «Открытый город», детсад «Акадеша», международный центр дополнительного профессионального образования «Академия», Гимназия №47 и сеть магазинов «Кировский».

К проекту проявили интерес педагоги и тьюторы. Фото: предоставлено организаторами

К проекту проявили интерес педагоги и тьюторы. Фото: предоставлено организаторами

Инициаторы проекта намерены адаптировать городскую среду для детей-аутистов, которым необходим более высокий уровень социализации. Всего сегодня в России проживает 20 тысяч таких детей.

Среди первых шагов стоит отметить создание игровой модели «Город для всех» с модулями «Больница», «Магазин», «Театр» и «Транспорт», где с каждым особенным ребенком от 4 до 8 лет будет отрабатываться алгоритм действия в городской инфраструктуре. А с детьми 9-11 лет данная практика социализации будет апробироваться еще и в реальной городской среде в сопровождении тьюторов, педагогов, психологов.

В первую очередь проект интересен родителям детей-аутистов. Фото: предоставлено организаторами

В первую очередь проект интересен родителям детей-аутистов. Фото: предоставлено организаторами

Торговая сеть «Кировский», Екатеринбургский театр Юного зрителя готовы принять на практику детей с РАС с педагогами и тьюторами для отработки алгоритмов социализации.

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