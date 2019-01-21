2019-01-21T09:58:14+03:00
Общество

Гонщики, которым запретили соревнования на Балтыме, взялись за патрулирование озера

Пока это единственный возможность выезжать на лед
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Максим ЧенцовФото: Максим Ченцов
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На Урале продолжается битва за озеро Балтым. Спортсменам, устраивающим гонки на базе «Лесная сказка», 20 января в очередной раз сорвали проведение соревнований. К трассе стянулись мужчины с флагами ВДВ и «Боевое братство».

Фото: Максим Ченцов

Фото: Максим Ченцов

- Утром пришёл пешим строем отряд пионеров - устроили митинг, потусили, позаписывали сами с собой видео, попробовали покидаться под машины. Потом по аналогичному сценарию - попробовали погреться и попить чаёк в нашем штабе, откуда их, конечно же, вытурили, помёрзли и ушли, - говорит организатор гонок Максим Ченцов. - Законных поводов закрыть трассу нет - поэтому в ход идут всякие тухлые приёмы. Было много грязи и попыток «свернуть кровь». Наши ребята вновь показали спортивную выдержку и характер!

Фото: Максим Ченцов

Фото: Максим Ченцов

Однако гонщики все же смогли выехать на лед. Поскольку гонки им запрещают, спортсмены решили охранять озеро, признанное памятником природы, и создали «Сказочный патруль» - техническому транспорту въезд на лед открыт.

Фото: Максим Ченцов

Фото: Максим Ченцов

- «Сказочный патруль» против Фантастических тварей. Все берега Балтыма застроены коттеджами так, что плюнуть некуда. На озере тусят рыбаки, шашлычники, просто отдыхающие, парни на гидроциклах, и Бог весть кто ещё, - возмущается сторонник спортсменов Платон Маматов. - Почему они никого не волнуют, а гонщики - волнуют? Почему вы не придёте к людям, к которым реально есть вопросы? Ах, это ваши спонсоры и наниматели? Ах, вас с довольствия снимут? Понимаю, неприятно.

Фото: Максим Ченцов

Фото: Максим Ченцов

Противостояние между чиновниками и спортсменами началось в начале прошлого года. Тогда за несколько минут до соревнований к трассе на Балтыме съехались представители минприроды, полицейские и казаки. В итоге гонка оказалась сорванной, а доступ на лед закрыт.

Несколько месяцев спортсмены обивали пороги всевозможных инстанций и в итоге добились своего. Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным.

Но в итоге все вернулось на круги своя.

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