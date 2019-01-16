«Я не шучу»: Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам упаковку с дюжиной яиц

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-16T12:05:48+03:00

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Еще в новогодние каникулы активные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в магазинах стали продавать вместо десятка яиц девяток. При этом ценник ниже не стал. Фотографии новых упаковок тут же заполонили интернет, а под снимками стали появляться тысячи гневных комментариев.

Покупатели возмущались тому, что яйца за год и так подорожали на 26%. А с повышением НДС с 1 января могут теперь и вовсе стоить чуть ли не как Фаберже.

Однако губернатор Свердловской области пообещал жителям региона решить проблему и не допустить уменьшее количестива яиц в упаковке.

- На Урале в упаковках будет всегда десять яиц. Нет, дам поручение, чтобы не менее 12 яиц было, - сказал на пресс-концеренции Евгений Куйвашев. - Про количество яиц я серьезно говорю, не шучу.

Правда, стоимость дюжины будет выше десятка. Но, как подчеркнул глава региона, связано это будет исключительно с инфляцией, от которой никуда не деться.