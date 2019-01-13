Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили столичное «Динамо»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-01-13T18:24:53+03:00

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В воскресенье уралочки из баскетбольного клуба УГМК одержали уверенную победу над столичным «Динамо». Игра завершилась со счетом 49:118.

«Лисицы» уверенно начали матч и держали преимущество всю игру. Джонквел Джонс удалось набрать в игре 25 очков.

Отметим, что 16 января женский баскетбольный клуб УГМК провеет матч в рамках Евролиги с «Полковице» из Польши.