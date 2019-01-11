Уральская студентка выступит за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
Студентка из Екатеринбурга представит Россию на Всемирной зимней универсиаде-2019 в Красноярке. Эти соревнования считаются вторыми по значимости после Олимпиады, в них примут участие 3000 спортсменов из 50 стран мира.
Марина Корзухина учится на пятом курсе технологического факультета аграрного университета. Все свободное от занятий время девушка посвящает хоккею с мячом. Этим видом спорта она увлеклась в 12 лет, когда ради любопытства сходила на одну тренировку.
Фото: пресс-служба Уральского аграрного университета
- В 2011 году я уже была в составе сборной России по юниорам U-17. Тогда мы стали бронзовыми призёрами. А вообще участвую в соревнованиях постоянно: каждый год проходит Кубок России и Чемпионат России. Настрой на предстоящие Всемирные соревнования боевой. Каждая игра - это невероятный дух соперничества и стремления к победе, - говорит Марина.
Участники универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и шорт-трек.
В хоккее с мячом нашу страну будут представлять 16 студенток из Москвы, Екатеринбурга и Иркутска.