2019-01-10T16:18:38+03:00
Происшествия

Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч

Он полез драться, когда наряд ДПС остановил его за пьяную езду
Данил СВЕЧКОВ
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Мужчина полез драться, когда сотрудники ГИБДД остановили его на дорогеМужчина полез драться, когда сотрудники ГИБДД остановили его на дорогеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхотурье на скамье подсудимых оказался безработный мужчина, который обвинялся в нападении на полицейского. Все произошло, когда он, будучи пьяным, сел за руль УАЗ и двинулся по дороге задним ходом.

- Специфическая манера вождения привлекла внимание наряда ДПС, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Стражи порядка потребовали от водителя остановить машину и предъявить документы. Когда подававший явные признаки алкогольного опьянения автомобилист ответил отказом, ему было предложено проследовать в патрульный автомобиль.

Мужчина опять ответил отказом, да еще и ударил одного из них, капитана полиции, кулаком по лицу. Дебошира тут же задержали. Суд признал его виновным и оштрафовал на 25 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет компенсировать пострадавшему моральный ущерб, а также расходы на лечение - 12,5 тысяч рублей.

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