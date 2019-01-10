2019-01-10T09:04:22+03:00
Общество

Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей

Защиту предприниматель планировал сбыть в Казахстан
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Казахстан бронежилетов и шлемов. Защиту попытался переправить предприниматель из Нижнего Тагила, занимающийся производством и продажей военного обмундирования.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Контракт был заключен на три миллиона рублей, однако уже первую поставку - 31 бронежилет и 4 шлема на 300 тысяч рублей сорвали таможенники. Большинство бронежилетов по техническим характеристикам могут выдержать выстрелы из автомата Калашникова.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначения. Для их вывоза за пределы России необходимо получение разрешительных документов федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Предприниматель пытался получить лицензию, но получил отказ, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Тогда подозреваемый решил отправить товар через транспортную компанию, замаскировав под личные вещи.

На хитрого бизнесмена завели уголовное дело. За незаконное перемещение через границу изделий военной техники мужчине грозит до семи лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти коз, запертых в гараже
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
В Екатеринбурге сняли фильм про уральца, который покорил Эльбрус вместе со своим котом Графом
В новогодние каникулы «подопечные» «Спецавтобазы» намусорили больше всех
В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области
В новогодние каникулы ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 390 тысяч гостей
В три раза меньше, чем обычно: в Областной станции переливания острая нехватка крови
В Екатеринбурге посадили организатора «финансовой пирамиды», похитившего 47 миллионов рублей
На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов
В Качканаре будут судить директора ФОКа, на корте которого девочку придавило хоккейными воротами
Ответная баррикада: свердловские автогонщики перегородили бревном проезд к зданию Минприроды
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на отлов бездомных собак
В Екатеринбурге поймали курьеров, маскировавших наркотики под камни
Жители Вторчермета собираются выйти на митинг из-за отмены автобусных маршрутов
Прокуратура уличила мэрию Екатеринбурга в излишней вырубке деревьев
Первая рабочая неделя на Урале будет снежной и морозной
В Кургане задержали 140 канареек, которых контрабандой везли в Екатеринбург
Уральская банда убийц во главе с Тропиканкой получила новые сроки за мошенничество
Если машина заглохла на трассе: советы спасателей
Уральский гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе Дакара
В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью