Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:04:22+03:00

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Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Казахстан бронежилетов и шлемов. Защиту попытался переправить предприниматель из Нижнего Тагила, занимающийся производством и продажей военного обмундирования.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Контракт был заключен на три миллиона рублей, однако уже первую поставку - 31 бронежилет и 4 шлема на 300 тысяч рублей сорвали таможенники. Большинство бронежилетов по техническим характеристикам могут выдержать выстрелы из автомата Калашникова.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначения. Для их вывоза за пределы России необходимо получение разрешительных документов федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Предприниматель пытался получить лицензию, но получил отказ, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Тогда подозреваемый решил отправить товар через транспортную компанию, замаскировав под личные вещи.

На хитрого бизнесмена завели уголовное дело. За незаконное перемещение через границу изделий военной техники мужчине грозит до семи лет колонии.