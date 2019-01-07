2019-01-07T18:07:07+03:00
Общество

Из-за сильного ветра спасатели призывают уральцев быть осторожными будущей ночью

Они напомнили правила безопасности
Данил СВЕЧКОВ
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При сильном ветре на улицу вообще лучше лишний раз не выходить.При сильном ветре на улицу вообще лучше лишний раз не выходить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики предупреждают: вечером 7 января, а также ночью 8 января в Свердловской области будет дуть ветер со скоростью 23-25 метров в секунду. В связи с этим МЧС решило напомнить меры безопасности, которых следует придерживаться в ветреную погоду.

- В период сильного ветра исключить использование пиротехнических изделий и открытого огня, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Если сильный ветер застал вас на улице, надо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

Также не стоит прятаться от ветра около стен домов, ведь с крыш и балконов может что-нибудь упасть.

- Не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, - напоминают спасатели. - Стоит закрыть окна и форточки, чтобы не побились стекла. Также надо убрать с открытых балконов все вещи, которые может сдуть резким порывом ветра;

В случае ЧП нужно звонить в службу спасения по телефону «101».

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