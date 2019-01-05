2019-01-05T14:56:23+03:00
Общество

Обеспечивать безопасность Рождества в Свердловской области будут 300 спасателей

Сейчас церковнослужителей учат правильно тушить пламя при возгорании
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Обеспечивать безопасность Рождества Христова в Свердловской области будут около 300 спасателей. Они уже провели профилактические осмотры 292 культовых учреждений.

- В праздник во всех церквях и храмах круглосуточно будут дежурить около 300 спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Накануне на всех объектах сотрудники МЧС организовали учебные эвакуации и дополнительные противопожарные инструктажи.

Обучили практике пожаротушения и церковнослужителей: им напомнили, как следует действовать в случае пожара.

- Необходимо взять огнетушитель в руки, сорвать пломбу, выдернуть чеку, подойти к огню на безопасное расстояние, направить раструб на основание пламени и нажать рычаг, - напоминали спасатели.

В рамках подготовки к мероприятиям грамотному обращению с огнем планируется обучить около 2000 священнослужителей. Основная опасность в храмах в Рождественский период - открытый огонь и большое скопление людей.

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