Могла сбежать в Петербург: на Урале ищут 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-31T09:38:01+03:00

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В Свердловской области объявили в розыск 15-летнюю жительницу Серова Диану Залозных. Девочка пропала 28 декабря и с тех пор не выходит на связь. С учетом того, что она могла сбежать вместе со своим молодым человеком в Санкт-Петербург, ее ищут и в Екатеринбурге.

Приметы девочки: серые глаза, светло-русые волосы до плеч.

Диана была одета в светло-розовый пуховик, бежевую шапку в форме кошки, черные ботинки, голубые джинсы, синие варежки и розовую кофту. При себе имеет рюкзак голубого цвета.

Всем кому что либо известно о место нахождении Дианы, огромная просьба сообщить координатор поиска Наталия: 8-900-044-02-20.