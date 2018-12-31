Могла сбежать в Петербург: на Урале ищут 15-летнюю девочку
Диана Залозных пропала 28 декабря
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Изменить размер текста:
В Свердловской области объявили в розыск 15-летнюю жительницу Серова Диану Залозных. Девочка пропала 28 декабря и с тех пор не выходит на связь. С учетом того, что она могла сбежать вместе со своим молодым человеком в Санкт-Петербург, ее ищут и в Екатеринбурге.
Приметы девочки: серые глаза, светло-русые волосы до плеч.
Диана была одета в светло-розовый пуховик, бежевую шапку в форме кошки, черные ботинки, голубые джинсы, синие варежки и розовую кофту. При себе имеет рюкзак голубого цвета.
Всем кому что либо известно о место нахождении Дианы, огромная просьба сообщить координатор поиска Наталия: 8-900-044-02-20.