В Полевском прокуратура заставила мэрию отремонтировать 12 дорог
Жители Полевского на кануне Новогода года получили долгожданный подарок - отремонтированные дороги. А Дедом Морозом для горожан стали сотрудники местной прокуратуры.
Надзорное ведомство проверило безопасность дорожного движения и пришло в ужас. На 12 дорогах были обнаружены ямы шириной 120 и глубиной 20 сантиметров.
- В соответствии Федеральным законом обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе и ремонт улично-дорожной сети является обязанностью органов местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В целях устранения нарушений прокуратура Полевского в адрес главы городского округа внесла представление с требованием провести ремонт.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, все 12 разбитых дорог отремонтированы.