В Полевском прокуратура заставила мэрию отремонтировать 12 дорог

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-28T09:53:30+03:00

Проезжая часть выглядела как после бомбежки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проезжей части были ямы шириной больше метра

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Жители Полевского на кануне Новогода года получили долгожданный подарок - отремонтированные дороги. А Дедом Морозом для горожан стали сотрудники местной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило безопасность дорожного движения и пришло в ужас. На 12 дорогах были обнаружены ямы шириной 120 и глубиной 20 сантиметров.

- В соответствии Федеральным законом обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе и ремонт улично-дорожной сети является обязанностью органов местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В целях устранения нарушений прокуратура Полевского в адрес главы городского округа внесла представление с требованием провести ремонт.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, все 12 разбитых дорог отремонтированы.