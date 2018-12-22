2018-12-22T16:02:04+03:00
Общество

На Урале надзиратели колоний и следователи СИЗО сразились в «Counter-Strike»

В Свердловской области прошел первый чемпионат по киберспорту среди сотрудников и ветеранов ФСИН
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Анастасии КурловичФото: Анастасии Курлович
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Киберспортом сегодня никого не удивишь. Он уже стал самостоятельной дисциплиной Азиатских Олимпийских игр, а в 2024-м может войти и в программу Летней Олимпиады. Однако на Урале нашли, что привнести в эти состязания. В Свердлоской области впервые провели Чемпионат среди сотрудников и ветеранов ФСИН.

В течение 10 дней надиратели колоний и следователи СИЗО сражалисьс в «Counter-Strike». Соперниками друг друга стали шестнадцать команд из Решет, Тавды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Фото: Анастасии Курлович

Фото: Анастасии Курлович

- В обществе распространен стереотип о том, что компьютерный спорт для подростков, либо профессиональных кибеспортсменов. Мы же хотим доказать, что он востребован среди разных возрастных и профессиональных групп. В силовых структурах работают люди, у которых много увлечений, талантов, амбициозных целей, поэтому они представляют собой очень перспективную аудиторию. Серия турниров однозначно продолжит свое существование, - рассказал руководитель проекта Иван Седанов.

Участники видят в увлечении киберспортом не только отдых, но и пользу в формировании навыков командной работы, развитии внимания и стратегического мышления.

Фото: Анастасии Курлович

Фото: Анастасии Курлович

- Киберспорт - мировой тренд, который бесполезно криминализировать в сознании общества, его нужно грамотно использовать, - считает председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Свердловской области Олег Павлович. - Развитие этого спорта среди сотрудников и ветеранов, на мой взгляд, является инновационным подходом к формированию корпоративной самодостаточности и привлечением на службу молодых людей.

В ходе бескомпромиссной борьбы победителем стала команда КП-66 из Первоуральска, второе место занял Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения ГУФСИН по Свердловской области, бронзу досталась тавдинской ИК-19.

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