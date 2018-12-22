2018-12-22T11:24:15+03:00
Общество

«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза

Как оказалось, Александр Высокинский надевает кафтан и берет посох далеко не впервые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Александр ИсаковФото: Александр Исаков
Изменить размер текста:

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на несколько часов отложил все свои дела, чтобы перевоплотиться в Деда Мороза. Прихватив с собой посох и мешок подарков, глава города отправился поздравлять с наступающим Новым годом детей и ветеранов.

Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

- То, что мы сегодня делаем - это очень хорошее и правильное дело. Этот благотворительный проект - помощь от сердца к сердцу. В проект попадают сотни детей и одиноких ветеранов - все они получают перед Новым годом частичку добра. Поэтому будем делать, - сказал мэр.

Как оказалось, главе города не привыкать быть Дедом Морозом. По признанию Александра Высокинского, в 90-е годы он частенько сам на своей машине развозил подарки городским малышам.

Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

Первым делом дедушка навестил семью, где его очень ждали брат с сестренкой. Увидев гостя, ребятня бросилась обнимать его, а потом и вовсе забралась на руки.

Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

После этого дед Мороз отправился к Семену Спектру, ведущему хирургу, долгое время возглавлявшему в Екатеринбурге госпиталь для ветеранов ВОВ. Во время его руководства при медучреждении появился научный центр, а количество коек для пациентов выросло до 1200.

Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

- Я думаю, что в Дедов Морозов мы верим всю жизнь, - резюмировал глава города. - Просто формы Дедов Морозов со временем меняются.

Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей
Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей
В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу
В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге
Заслуженного врача России будут судить за смерть свердловчанки
Свердловское Заксобрание может пересмотреть тарифы «мусорной реформы»
19 городов Свердловской области получили новые кареты скорой помощи
На Урале рецидивистам, покалечившим накануне Нового года девушку и убившим ее подругу, дали 60 лет
Чемпион мира по хоккею и экс-звезда НХЛ Дацюк может вернуться в «Автомобилист»
Уральские ученые стали победителями главной экологической премии страны
«Попросили привезти»: кольцовские таможенники задержали пассажира с контрабандой духов
Из Екатеринбурга можно будет улететь со скидкой в 10 городов
Проверка слуха: на вокзале Екатеринбурга уже три недели живет потерявшийся пенсионер
В Екатеринбурге на праздники закроют вестибюль станции «Уралмаш»
На Урале расширят список пенсионеров-льготников, кому положены компенсации за оплату капремонта
Начальник Ростехнадзора заплатит 2,5 миллиона за покупку машины, цена которой выше его годового дохода в 8 раз
В следующем году партнером «Иннопрома» станет Турция
В Екатеринбурге вторую неделю ищут 17-летнюю студентку, не вернувшуюся из техникума
Глава Свердловского областного суда подает в отставку
Свердловчанке грозит 8 лет за поддельные этикетки подпольного алкоголя
Уралец, чтобы уйти от наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, прикинулся соседом
В выходные на Средний Урал придут заморозки до -32 градусов
На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками