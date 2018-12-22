«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза

СЕГОДНЯ 11:20 2018-12-22T11:24:15+03:00

Как оказалось, Александр Высокинский надевает кафтан и берет посох далеко не впервые

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на несколько часов отложил все свои дела, чтобы перевоплотиться в Деда Мороза. Прихватив с собой посох и мешок подарков, глава города отправился поздравлять с наступающим Новым годом детей и ветеранов.

Фото: Александр Исаков

- То, что мы сегодня делаем - это очень хорошее и правильное дело. Этот благотворительный проект - помощь от сердца к сердцу. В проект попадают сотни детей и одиноких ветеранов - все они получают перед Новым годом частичку добра. Поэтому будем делать, - сказал мэр.

Как оказалось, главе города не привыкать быть Дедом Морозом. По признанию Александра Высокинского, в 90-е годы он частенько сам на своей машине развозил подарки городским малышам.

Фото: Александр Исаков

Первым делом дедушка навестил семью, где его очень ждали брат с сестренкой. Увидев гостя, ребятня бросилась обнимать его, а потом и вовсе забралась на руки.

Фото: Александр Исаков

После этого дед Мороз отправился к Семену Спектру, ведущему хирургу, долгое время возглавлявшему в Екатеринбурге госпиталь для ветеранов ВОВ. Во время его руководства при медучреждении появился научный центр, а количество коек для пациентов выросло до 1200.

Фото: Александр Исаков

- Я думаю, что в Дедов Морозов мы верим всю жизнь, - резюмировал глава города. - Просто формы Дедов Морозов со временем меняются.