2018-12-21T14:08:08+03:00
Общество

Уральские ученые стали победителями главной экологической премии страны

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Правительства Свердловской областиФото: пресс-служба Правительства Свердловской области
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В Москве подвели итоги Национальной экологической премии имени Вернадского. Победителями в главной номинации «Глобальная экология» стали уральские ученые.

В числе награжденных - профессор Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев и главный врач клинико-диагностического центра Екатеринбурга профессор Яков Бейкин.

На протяжении 30 лет они изучали здоровье людей в городах с химическим производством. В 2008 году на базе городского диагностического центра была создана лаборатория электронной микроскопии, где проводились исследования изменений в клетках при различных болезнях человека.

Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

- Объединив эти две работы, получился законченный труд с изучением общего здоровья и того, что происходит на уровне клеток, мембран, молекул. В частности, мы показали, что при кажущемся внешнем излечении больного, клетки изменены, поэтому периоды лечения и реабилитации обязательно должны соблюдаться полностью, - отметил Валерий Черешнев. - - Свалки должны быть ликвидированы, а предприятия переходить на безотходные наукоемкие технологии - что на входе, на выходе должно становиться еще чище.

Также награду получил Институт химии твердого тела УрО РАН в номинации «Наука для экологии» за проект «Нейтрализация отходов глиноземного производства и получение практически значимой продукции».

Всего на конкурс премии имени Вернадского поступило 140 заявок из 43 регионов России, а также Казахстана, Бельгии и США.

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