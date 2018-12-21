2018-12-21T12:50:32+03:00
Общество

«Попросили привезти»: кольцовские таможенники задержали пассажира с контрабандой духов

О содержимом посылки мужчина не догадывался
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Кольцовские таможенники задержали «в зеленом коридоре» пассажира из Баку. При досмотре оказалось, что пакет, который нес мужчина, до отказа набит образцами парфюмерии.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Внутри было 14 флаконов, предположительно, с концентратами ароматов известных брендов и 110 емкостей для их розлива. Турист сообщил, что в аэропорту вылета к нему подошли незнакомцы и попросили передать пакет знакомым в Екатеринбург. О содержимом посылки мужчина не догадывался.

Сейчас духи изъяты и направлены на экспертизу, которая установит, являются ли ароматы контрафактом. Посыльному грозит крупный штраф с возможной конфискацией.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- На предложение в аэропорту отправления передать посылку другу, брату, мужу следует ответить отказом, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин. - Содержимое свертка так и окажется тайным для курьера, но может привести к административному или даже уголовному преследованию.

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