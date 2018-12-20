«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»

20 Дек. 13:39 2018-12-20T14:54:21+03:00

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Мэр Екатеринбурга лично протестировал новый трамвай модели 71-415, выпущенный заводом «Уралтрансмаш». Одновременно в таком вагоне смогут проехать до 190 человек, а сам трамвай без капитального ремонта сможет проехать 500 тысяч километров.

Вагон оборудован поворотной тележкой с двойным рессорным подвешиванием, не имеющей аналогов в России и разработанной на «Уралтрансмаше». Он отвечает современным динамическим характеристикам и разгоняется до 40 километров в час всего за 10 секунд.

Модель 71-415Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорабатываем модели новых трамваев, надо будет выбрать модель, трамвай у нас рассчитывается на 25 - 20 лет эксплуатации, мы смотрим новую ремонтную базу, новую систему обслуживания, чтобы это все было эффективно. Салон трамвая доработан, стали больше окна, стоят мощные печки, с точки зрения подвески по комфорту - резиновые прокладки надо еще посмотреть, чтобы не скрипело. Трамваи пойдут в опытную эксплуатацию, мы будем собирать мнения горожан, по ним будем дорабатывать. Очень важно, что локализация трамвая здесь у нас порядка 70 %, почти нет импортных деталей. Как видите, едет достаточно бодро, - поделился Александр Высокинский.

Глава города оценил не только комфорт поездки в качестве пассажира, но и проверил удобство управления вагонамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Также глава города прокатился на еще одной разработке уральского предприятия - трамвае модели 412. Вагон уже проходит технические испытания. Он выходит на городские маршруты с номинальной нагрузкой 8,5 тонн, в качестве которой пока используют мешки с песком.

Модель 412Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно город закупил пять трамваев модели 71-407. На задней площадке этого вагона оборудовано место для крупного багажа. У средней двери, где понижен уровень пола, есть площадка для детских и инвалидных колясок.

Также в вагоне предусмотрена система видеонаблюдения как внутри, так и снаружи, и видеорегистратор. Перевозить пассажиров трамваи начнут до конца этого года.