На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-16T08:30:31+03:00

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В Свердловской области портал Госуслуг работает девять лет, за это время на нем зарегистрировались 63% жителей региона, это 2,3 миллиона человек старше 14 лет.

За прошлый год через интернет свердловчанами проведено больше 800 тысяч платежей на 910 миллионов рублей. В будущем году в электронном виде будут доступны еще 25 государственных услуг. Так, через интернет можно будет получить официальную информацию по трудоустройству, а также воспользоваться услугами социальной направленности.

В 2018 году среди уральцев наибольшим спросом пользовались услуги: информация в счете в Пенсионном фонде, регистрация транспортного средства, запись детей в детсады, замена водительских прав, оформление загранпаспорта нового образца и получение справки об отсутствии судимости.