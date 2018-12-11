2018-12-11T08:02:20+03:00
Общество

Дышать будет трудно до конца недели: Екатеринбург вновь окутал смог

Синоптики объявили первую степень опасности
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ситуацию усугубляет слабый минус и безветриеСитуацию усугубляет слабый минус и безветриеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице выдастся еще одна нелегкая неделя для астматиков и аллергиков. Синоптики вновь объявили предупреждение о смоге. Вредный туман окутает город до конца рабочей недели.

- С 20:00 10 декабря до 20:00 14 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей ватмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Так долго смог не рассеится из-за слишком теплой для зимы погоды, отсутствия осадков и практически штиля. В ближайшие дни ожидается -4,-6 градусов и ветер 1-2 метра в секунду.

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