Дышать будет трудно до конца недели: Екатеринбург вновь окутал смог

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-11T08:02:20+03:00

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В уральской столице выдастся еще одна нелегкая неделя для астматиков и аллергиков. Синоптики вновь объявили предупреждение о смоге. Вредный туман окутает город до конца рабочей недели.

- С 20:00 10 декабря до 20:00 14 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей ватмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Так долго смог не рассеится из-за слишком теплой для зимы погоды, отсутствия осадков и практически штиля. В ближайшие дни ожидается -4,-6 градусов и ветер 1-2 метра в секунду.