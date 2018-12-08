На Крауля - Токарей произошло смертельное ДТП
На перекрестке Крауля - Токарей сегодня ночью произошло ДТП: столкнулись Opel и КамАЗ. По словам очевидцев, легковушка ехала на красный свет и влетела в левый борт КамАЗа - как раз в ту часть, где расположен топливный бак.
Удар был настолько сильным, что грузовик развернуло.
Фото: служба спасения "СОВА"
- У него пробит топливный бак, повреждено колесо, - рассказывают в службе спасения "СОВА".
ДТП оказалось смертельным: в результате аварии погиб один человек.
Фото: служба спасения "СОВА"
- Еще один человек доставлен в ГКБ №36 с травмами различной степени тяжести, - сообщил Алексей Кузеванов, ответственный по полку ДПС. - По данному факту проводится дознание.