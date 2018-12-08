2018-12-08T08:07:06+03:00
Происшествия

На Крауля - Токарей произошло смертельное ДТП

Opel врезался в левый борт КамАЗа и пробил топливный бак
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: служба спасения "СОВА"Фото: служба спасения "СОВА"
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На перекрестке Крауля - Токарей сегодня ночью произошло ДТП: столкнулись Opel и КамАЗ. По словам очевидцев, легковушка ехала на красный свет и влетела в левый борт КамАЗа - как раз в ту часть, где расположен топливный бак.

Удар был настолько сильным, что грузовик развернуло.

Фото: служба спасения "СОВА"

Фото: служба спасения "СОВА"

- У него пробит топливный бак, повреждено колесо, - рассказывают в службе спасения "СОВА".

ДТП оказалось смертельным: в результате аварии погиб один человек.

Фото: служба спасения "СОВА"

Фото: служба спасения "СОВА"

- Еще один человек доставлен в ГКБ №36 с травмами различной степени тяжести, - сообщил Алексей Кузеванов, ответственный по полку ДПС. - По данному факту проводится дознание.

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