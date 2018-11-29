В школу, где дети рисовали геев и лесбиянок, нагрянула полиция
После скандала в школе № 115, где прошла выставка плакатов, посвященная толерантности, в учебное заведение нагрянула полиция. Силовики изъяли все рисунки, чтобы проверить их на нарушение закона.
- В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время в рамках проверки сотрудники полиции изъяли 17 рисунков, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В департаменте образования также добавили, что в школу начали работу детские психологи.