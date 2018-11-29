В школу, где дети рисовали геев и лесбиянок, нагрянула полиция

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-29T10:08:19+03:00

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После скандала в школе № 115, где прошла выставка плакатов, посвященная толерантности, в учебное заведение нагрянула полиция. Силовики изъяли все рисунки, чтобы проверить их на нарушение закона.

- В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время в рамках проверки сотрудники полиции изъяли 17 рисунков, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В департаменте образования также добавили, что в школу начали работу детские психологи.