В Екатеринбург из Чехии привезли трех лемуров, обменянных на медведей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-28T12:11:32+03:00

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В Екатеринбург из Чехии привезли трех кошачьих лемуров. Электронная таможня уже выпустила декларацию на живой товар, прилетевший из Праги. Путешествие животные перенесли хорошо, их уже осмотрели сотрудники зоопарка. Правда увидеть лемуров воочию екатеринбуржцы не смогут. Приматы в уральской столице всего лишь транзитом.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Животные чувствуют себя хорошо и временно поселились на таможенном посту Аэропорт Кольцово (грузовой) - там за ними ухаживают. Завтра вечером их ждет еще один перелет. На этот раз в Читу, где они поселятся в местном зоопарке, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Лемуры стали ответным подарком чешского зоопарка забайкальским коллегам, которые весной подарили им двух гималайских медведей.