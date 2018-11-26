2018-11-26T15:42:34+03:00
Общество

Сергей Нетиевский третий раз выиграл суд у «Уральских пельменей»

На кону по-прежнему 39 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Юмористам судятся друг с другом уже больше годаЮмористам судятся друг с другом уже больше годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральские пельмени» третий раз проиграли суд своему бывшему товарищу и директору Сергею Нетиевскому. Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассацию артистов и оставил в силе решение свердловского арбитража и Постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Во всех случаях служители Фемиды признали незаконными и необоснованными требования творческого объединения на сумму 39 миллионов рублей, которые они требовали от Нетиевского.

С 2009 года, когда было запущено на СТС шоу «Уральские пельмени», Нетиевский через свое ИП вел организацию концертов коллектива в Екатеринбурге. Спустя несколько лет коллеги по цеху предъявили директору претензии по поводу размера зарплат, обвинив его в присвоении общих денег. Нетиевский вину не признал - началась череда судебных тяжб.

- Представители «пельменей» штампуют бессмысленные иски, которые мои адвокаты выигрывают. Во всех исках ко мне нет ни юридических, ни моральных оснований. Мы представили суду все доказательства, обосновали все расходы по производству концертов в Екатеринбурге. Суд их принял и отказал моим бывшим коллегам в полном объеме уже в третий раз, как и следовало ожидать, - заявил Нетиевский.

Это была очередная неудачная попытка оказания давления нынешним директором УП на меня с целью вынудить отказаться от требований по поводу возврата выведенных им активов из моей компании «Идея фикс медиа», где он работал в должности зам.ген.директора. С апреля по июнь 2016 Орловым был нанесен ущерб ИФМ на сумму свыше 300 млн. рублей. Сейчас он пытается активно уклониться от ответственности за свои противоправные действия с признаками мошенничества, поэтому инициирует разные иски в мой адрес.

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