В Свердловской области температура на следующей неделе опустится до - 30 °С

СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-25T19:16:26+03:00

На крайнем севере ожидаются сильные холода, в Екатеринбурге же - не будет меньше - 12 °С

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Понедельник 26 ноября в Свердловской области обещает быть одним из самых холодных дней за последнее время - в самых северных районах температура достигнет - 30 °С. В других районах прогнозируется температура от -7 до -12, при прояснении же похолодание до -17,-22. Ожидается небольшой снег, в горах - умеренный. В некоторых местах возможна изморозь, а на дорогах - гололедица в виде снежного наката. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

- В Екатеринбурге в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, возможна слабая метель, - предупреждают в уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем без осадков, на дорогах также образуется гололедица. Температура опустится до -10,-12 °С.

Во вторник и среду в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой, умеренный снег. 27 ноября температура опустится до -9,-14 °С, на севере еще ниже - до -19,-24 °С. 28 ноября будет чуть холоднее: -10,-15 °С, при прояснении -20,-25 °С. В Екатеринбурге все дни будет держаться та же температура -10,-12 °С. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег.