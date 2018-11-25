2018-11-25T18:36:04+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга пообещал горожанам построить вторую ветку метро или канатную дорогу

Несмотря на проигрыш уральской столицы в гонке за проведение ЭКСПО-2025, Александр Высокинский заявил, что не отступится от заявленных планов
Дарья РЯБОВА
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Мэр Екатеринбурга встретился с журналистами и обсудил судьбу города, уготованную после проигрыша в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025Мэр Екатеринбурга встретился с журналистами и обсудил судьбу города, уготованную после проигрыша в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга многие месяцы напряженно следили за ходом состязаний между предложенными городами-организаторами международной выставки технических достижений. Летом стало известно, что Екатеринбург вошел в тройку. Осенью наша делегация отправила в 26 городов мира больших матрешек, презентующих уральскую столицу.

Но это не помогло - 23 ноября на голосовании в Париже судьба ЭКСПО-2025 решилась не в нашу пользу. До этого в случае победы Екатеринбурга власти обещали провести вторую ветку метро и создать умный город с павильонами на берегу Верх-Исетского пруда. Все решили, что из-за проигрыша не видать нам всех этих благ, но мэр на воскресной конференции убедил всех в обратном.

- Мы говорили с губернатором и коллегами из федерального центра, - утверждает Александр Высокинский. - Раз обещали жителям, будем делать. Может быть, это медленно, но делать.

По словам мэра, у проекта строительства ветки метро уже появились частные инвесторы. Осталось представить им план и все финансовые стороны. Но есть и альтернативный вариант - трамвайная линия или канатная дорога, у которой уже есть частные инвестроры. Новый район на берегу ВИЗа тоже построят - с жилой застройкой, парком и павильонами, но их будет меньше, чем планировалось раньше.

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