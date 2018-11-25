2018-11-25T15:40:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге 52 гектара леса отдадут под строительство биатлонного комплекса

Сейчас на 12-м километре Московского тракта появятся лыжные трассы и стрельбища
Дарья РЯБОВА
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Битлонный комплекс появится там, где сейчас находится лыжная база «Динамо»Битлонный комплекс появится там, где сейчас находится лыжная база «Динамо»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Департаменте лесного хозяйства Свердловской области решили выделить 51, 5 гектара для создания биатлонного комплекса на лыжной базе «Динамо». О нем еще с начала года грезит губернатор Евгений Куйвашев. В планах построить комплекс, который будет отвечать всем мировым стандартам. Поэтому на территории нового центра биатлона будет всё - лыжный стадион, биатлонные стрельбище, трибуны, лыжные трассы, катки, большие автопарковки.

- Работа проведена для дальнейшей реализации проекта по строительству на 12 километре Московского тракта Екатеринбурга многофункционального биатлонного комплекса, - докладывает Олег Сандаков, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области, он успокаивает. - Из границ городских лесов Московского лесного парка будет исключен земельный участок площадью 51,5 гектаров. Взамен взятых земель к территориям Московского, Уктусского и Санаторного парков добавят 52 гектара городских лесов.

На этих землях запрещено капитальное строительство и прочая деятельность, которая может уменьшить площадь парков. А они, в свою очередь, предназначены для отдыха горожан и способны снизить загрезнение и шум с автомагистралей.

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