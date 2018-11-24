2018-11-24T17:01:25+03:00
Происшествия

"Спасаясь от огня, люди выпрыгивали в окно": В Екатеринбурге сгорел одноэтажный дом

По предварительной версии, в доме вспыхнул обогреватель
Данил СВЕЧКОВ
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Пламя вспыхнуло рядом с прихожей. Фото: служба спасения "Сова"Пламя вспыхнуло рядом с прихожей. Фото: служба спасения "Сова"
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Днем в переулке Соболиный загорелся одноэтажный дом. Пламя с него грозило перекинуться на соседние здания. Внутри в момент возгорания находилось пять человек. Как сообщают очевидцы, спасаясь от огна они стали выпрыгивать через окна, из-за чего порезали себе руки. Некоторые получили ожоги.

- Со слов хозяев стало известно, что отапливается дом при помощи электрообогревателей. Пожар начался со стороны прихожей , где вход на чердак, поэтому через двери они не могли выйти, стали бить окна, - сообщают сотрудники службы спасения "Сова". - Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Также сами жильцы этого дома рассказали, что накануне они выпивали, а проснулись только днем, учуяв запах дыма. Детей в доме не было. Только взрослые - два хозяина дома, два квартиросъемщика и один гость. По данным МЧС в огне пострадал всего один человек. Погибших нет.

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото: служба спасения "Сова"

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото: служба спасения "Сова"

Жильцам дома пришлось выбивать окна, чтобы спастись. Фото: служба спасения "Сова"

Жильцам дома пришлось выбивать окна, чтобы спастись. Фото: служба спасения "Сова"

Была риск, что огонь скоро перекинется на соседние дома, но пожарные отстояли их. Фото: служба спасения "Сова"

Была риск, что огонь скоро перекинется на соседние дома, но пожарные отстояли их. Фото: служба спасения "Сова"

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