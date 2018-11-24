2018-11-24T08:09:08+03:00
Происшествия

Ночью жильцы пятиэтажки в Екатеринбурге сами потушили свой дом до приезда пожарных

К дому выезжали три пожарные машины
Данил СВЕЧКОВ
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Пламя вспыхнуло во втором часу ночи.Пламя вспыхнуло во втором часу ночи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 01.37 на улице Машиностроителей в Екатеринбурге начался пожар - пламя вспыхнуло в подъезде на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

- На площади в один квадратный метр был поврежден электрощит, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место пожара выезжали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Однако помощь огнеборцев не понадобилась. Жильцы дома сами успели погасить пламя еще до прибытия пожарных машин.

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