Ночью жильцы пятиэтажки в Екатеринбурге сами потушили свой дом до приезда пожарных
К дому выезжали три пожарные машины
Пламя вспыхнуло во втором часу ночи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 01.37 на улице Машиностроителей в Екатеринбурге начался пожар - пламя вспыхнуло в подъезде на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
- На площади в один квадратный метр был поврежден электрощит, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место пожара выезжали три единицы техники и 12 человек личного состава.
Однако помощь огнеборцев не понадобилась. Жильцы дома сами успели погасить пламя еще до прибытия пожарных машин.