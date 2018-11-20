ГИБДД нашли на дорогах Екатеринбурга больше 200 неисправных автобусов
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга отчитались о рейдах по автобусам, которые они провели с начала года. Итоги не самые утешительные: 218 автобусов оказались технически неисправны. Причем у 16 из них не в порядке были рулевая и тормозная системы.
- Выявлено более 3500 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов, - добавили в ГУ МВД по Свердловской области. - Во время рейдов сотрудники ГИБДД проверили больше 10 тысяч автобусов, организовали более 200 проверок в пунктах прибытия и убытия пассажирского транспорта, а также на промежуточных остановках. Кроме этого, сотрудники 36 раз проехались в автобусах под видом пассажиров.
С начала года на дорогах Екатеринбурга произошло 54 аварии с пострадавшими, отмечают в Госавтоинспекции, которые произошли по вине водителей автобусов. 73 человека в них были ранены.