В Екатеринбург прилетел министр культуры Владимир Мединский

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-20T15:55:05+03:00

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Нежданно, негаданно в Екатеринбург сегодня, 20 ноября, вдруг прилетел министр культуры России Владимир Мединский. О том, что он посетит Урал заранее не сообщалось, как не сообщалась и программа визита главы Минкульта. Однако, как выяснилось, в Екатеринбурге Мединский решил посетить местный театр оперы и балета.

- Провел совещание в Екатеринбургском театре оперы и балета, - написал у себя в Twitter Владимир Мединский. - Привели в порядок в 2018 инфраструктуру. Продолжим в 2019-20 реставрацию, увеличим число премьер, создадим для зрителей и артистов максимально комфортные условия.

Также, по словам очевидцев, Мединского на Урале сопровождал режиссер Никита Михалков. Однако пока подтверждений этому не обнаружилось.