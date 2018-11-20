2018-11-20T08:37:22+03:00
Общество

На Урале прокуратура вернула недееспособной пенсионерке квартиру, которую она подарила

Тревогу забила внучка больной пожилой женщины
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Старушка уже несколько лет страдала психическими отклонениямиСтарушка уже несколько лет страдала психическими отклонениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле прокуратура помогла вернуть больной 85-летней пенсионерке квартиру, которую она случайно подарила.

В надзорное ведомство обратилась внучка пожилой женщины. Девушка стала опекуном бабушки после того, как та год назад была признана недееспособной. Переехав к пенсионерке родственница вдруг выяснила, что они живут в чужой квартире. Оказывается, бабушка подарила свою жилплощадь третьему лицу.

- Учитывая, что отклонения в психике опекаемой наблюдались на протяжении нескольких лет, у опекуна возникли сомнения относительно законности сделки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе проверки были выявлены признаки того, что при заключении договора дарения пенсионерка не осознавала своих действий.

После этого прокуратура подала иск, где просила расторгнуть договор дарения и вернуть несчастной женщине жилье. Суд требования удовлетворил. Квартира вернулась в собственность пожилой женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Среднем Урале за год построят 48 школьных стадионов
Улицу Толмачева в Екатеринбурге не будут делать пешеходной
«Мне не интересны 30-летние диванные резонеры»: мэр Екатеринбурга высказался о горожанах
Первый раз в истории: экипаж МКС в составе уральца Сергея Прокопьева за сутки принял два грузовых корабля
Сделал несколько сальто: в Екатеринбурге перевернулся пьяный таксист
В Серове «рецидивистку» по алиментам отправили прибираться в мэрии
В Екатеринбурге противники храма-на-драме проведут в знак протеста забег
Водителям на заметку: Пермский тракт заволокло густым туманом
Культурные проекты Свердловской области получат губернаторские гранты в 50 миллионов рублей
В Екатеринбурге придумали, как снять с поста председателя Гордумы
В Каменске-Уральском пьяный дворник напал с ножом на пассажира автобуса, помешавшего ему спать
В Нижнем Тагиле три дома по программе капремонта сдадут на год раньше срока
«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб
Уралец отсудил 360 тысяч у магазина, который три месяца не мог привезти ему кухонный гарнитур
В Екатеринбурге убийца подсказал полиции, как найти тело его жертвы, когда устал прятаться
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный