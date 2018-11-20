На Урале прокуратура вернула недееспособной пенсионерке квартиру, которую она подарила

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-20T08:37:22+03:00

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В Нижнем Тагиле прокуратура помогла вернуть больной 85-летней пенсионерке квартиру, которую она случайно подарила.

В надзорное ведомство обратилась внучка пожилой женщины. Девушка стала опекуном бабушки после того, как та год назад была признана недееспособной. Переехав к пенсионерке родственница вдруг выяснила, что они живут в чужой квартире. Оказывается, бабушка подарила свою жилплощадь третьему лицу.

- Учитывая, что отклонения в психике опекаемой наблюдались на протяжении нескольких лет, у опекуна возникли сомнения относительно законности сделки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе проверки были выявлены признаки того, что при заключении договора дарения пенсионерка не осознавала своих действий.

После этого прокуратура подала иск, где просила расторгнуть договор дарения и вернуть несчастной женщине жилье. Суд требования удовлетворил. Квартира вернулась в собственность пожилой женщины.