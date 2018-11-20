2018-11-20T07:07:08+03:00
Общество

Культурные проекты Свердловской области получат губернаторские гранты в 50 миллионов рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Объем финансирования каждого проекта - от 500 тысяч до 7 миллионов рублейОбъем финансирования каждого проекта - от 500 тысяч до 7 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале распределили губернаторские гранты между самыми важными и масштабными культурными проектами 2019 года.

Самая большая сумма - по семь миллионов - достанется Театру музкомедии на постановку оперетты Имре Кальмана «Сильва» и Уральскому центру народного искусства, чтобы оплатить гастроли хора в Крым.

- В числе проектов, получивших грант губернатора также Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!», XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» и фестиваль Ural Music Night - на проведение этих мероприятий будет направлено по три миллиона рублей, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Деньги на развитие получат и проекты учреждений культуры в муниципалитетах. По 500 тысяч рублей будет выделено на создание спектаклей «Огневушка» в Краснотурьинском театре кукол и «Голубая жизнь» в драмтеатре Каменска-Уральского.

Всего финансовую поддержку от главы региона получат 18 проектов, на которые из областного бюджета направят 50 миллионов рублей.

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