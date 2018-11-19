2018-11-19T16:54:18+03:00
Звезды

«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб

«Хорошее кино» будут демонстрировать рядом с Храмом-на-Крови
Лев Истомин
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Киноклуб разместится в духовно-просветительском центре. Фото: Яндекс.КартыКиноклуб разместится в духовно-просветительском центре. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге на этой неделе откроют православный киноклуб «Хорошее кино», в котором будут демонстрировать кинокартины для узкой аудитории.

Киноклуб с 21 ноября будет показывать классику отечественного и мирового кинематографа, а также картины, которые не показывают по телевизору, в Духовно-просветительском центре «Царский».

Организаторы говорят, что намерены также устраивать тематические показы для знакомства зрителей с творчеством выдающихся режиссеров и актеров из разных стран. Так, в эту среду гостям предложат посмотреть фильм советского кинорежиссера Михаила Калика «Любить», снятый в 1968 году.

Вход на первый показ будет свободным.

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