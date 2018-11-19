«Матильду» здесь не покажут: В Екатеринбурге откроют православный киноклуб
В Екатеринбурге на этой неделе откроют православный киноклуб «Хорошее кино», в котором будут демонстрировать кинокартины для узкой аудитории.
Киноклуб с 21 ноября будет показывать классику отечественного и мирового кинематографа, а также картины, которые не показывают по телевизору, в Духовно-просветительском центре «Царский».
Организаторы говорят, что намерены также устраивать тематические показы для знакомства зрителей с творчеством выдающихся режиссеров и актеров из разных стран. Так, в эту среду гостям предложат посмотреть фильм советского кинорежиссера Михаила Калика «Любить», снятый в 1968 году.
Вход на первый показ будет свободным.