2018-11-16T14:07:51+03:00
Общество

Снял на телефон и побежал за помощью: на Урале школьник помог поймать мужчину, до комы избившего приятеля

Мальчик стал случайным свидетелем преступления, но не растерялся и нашел подмогу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»
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Школьник из Верхней Салды помог поймать преступника и спасти жизнь пострадавшему.

В тот день 12-летний Вова Хитрин возвращался из школы. В одном из дворов на улице Устинова мальчик заметил двух мужчин, которые спорили о чем-то на повышенных тонах. Подросток решил подождать, пока ссора закончится, но перепалка переросла в драку.

Шестиклассник начал снимать потасовку на телефон. Через несколько минут один из мужчин потерял сознание и упал, а школьник побежал за помощью. По счастливой случайности, первым мальчику попался полицейский-водитель группы немедленного реагирования патрульно-постовой службы. Прапорщик Алексей Евдокимов был на выходном, но не мог не отреагировать.

Когда мужчина с ребенком прибежали на местро происшествия, злоумышленник уже прятал тело потерпевшего в кусты. Полицейский задержал налетчика до приезда коллег и вызвал скорую. В состоянии комы медики забрали его в больницу.

- Как пояснил задержанный, он возвращался из магазина с бутылкой водки. С потерпевшим они были немного знакомы и, встретившись на дороге, остановились поговорить. В ходе беседы потерпевший не поддержал мнение задержанного и тот нанес ему удар по лицу бутылкой водки, а потом сел сверху и продолжил избиение, - рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии. А Владимир Хитрин получил грамоту от начальника городской полиции. Кроме того школьник удостоится медали «За мужество в спасении» от «Российского союза спасателей». Получать награду мальчик поедет в правительство Свердловской области.

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