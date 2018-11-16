2018-11-16T09:05:42+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге ищут подрядчика для реставрации «Дома Севастьянова»

Стартовая цена контракта - 23,5 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Завершить работы подрядчик должен к 21 мая 2019 годаЗавершить работы подрядчик должен к 21 мая 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице отремонтируют один из самых известных и красивых памятников культурного наследия - «Дом Севастьянова». Для его реконструкции свердловские власти готовы потратить 23,4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен привести в порядок фасад трехэтажного здания.

- Расчистить стены от старой растрескавшейся штукатурки, укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, заново оштукатурить и покрасить фасады, а также отреставрировать 20% деревянных, металлических, гипсовых декоративных элементов и лепнины, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Независимо от срока подписания контракта, завершить все работы подрядчик-победитель должен к 21 мая 2019 года.

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