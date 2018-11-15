Уральские таможенники конфисковали 260 нелегальных шуб

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-15T15:20:12+03:00

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Уральские таможенники передали в Роспотребнадзор шубы китайского производства, которые нелегально привезли в Екатеринбург из Читы.

На 262 меховых изделиях не оказалось контрольно-идентификационных знаков, где указывается производитель, поставщик и сертификат соответствия. Кроме того, шубы не были задекларированы.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Груз изъят при проведении таможенного контроля и размещен на складе временного хранения. По направленным в Управление Роспотребнадзора материалам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, затем их передадут в суд, который и решит дальнейшую судьбу меховых изделий, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Несмотря на то, что все шубы из натурального меха, по закону им грозит уничтожение или, в лучшем случае - конфискация.