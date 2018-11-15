2018-11-15T15:20:12+03:00
Общество

Уральские таможенники конфисковали 260 нелегальных шуб

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Уральские таможенники передали в Роспотребнадзор шубы китайского производства, которые нелегально привезли в Екатеринбург из Читы.

На 262 меховых изделиях не оказалось контрольно-идентификационных знаков, где указывается производитель, поставщик и сертификат соответствия. Кроме того, шубы не были задекларированы.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Груз изъят при проведении таможенного контроля и размещен на складе временного хранения. По направленным в Управление Роспотребнадзора материалам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, затем их передадут в суд, который и решит дальнейшую судьбу меховых изделий, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Несмотря на то, что все шубы из натурального меха, по закону им грозит уничтожение или, в лучшем случае - конфискация.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угонщицу служебной легковушки в здания полиции в Екатеринбурге признали невменяемой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
На Урале наркодилер попался, предъявив инспектору вместо паспорта «синтетику»
Слишком много аварий: свердловская прокуратура проверит коммунальные службы
Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену
Уральских садоводов обяжут лицензировать скважины
Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о воровке на Вторчермете после публикации «Комсомолки»
В президентский полк отправятся служить 15 свердловчан
На Урале тестируют электронный лист нетрудоспособности
В 2019 году Свердловсая область выделит на материнский капитал 893 миллиона рублей
Бывший полицейский возглавит Орджоникидзевский район Екатеринбурга
На Урале спустя три года после находки впервые покажут самый дорогой изумруд
Иван Штырков в Екатеринбурге сразится за титул чемпиона с Тияго Силвой
Правозащитница Чудновец подняла возрастной ценз для концертов Скриптонита и Элджея в Екатеринбурге
«Автомобилист» терпит в матчах КХЛ второе поражение подряд
«Одна тетя сказала с экрана»: «уральский пельмень» Вячеслав Мясников посвятил песню Ольге Глацких
На Ботанике возле магазина нашли труп девушки
Выносит все подряд: на Вторчермете объявилась серийная воровка
В Екатеринбурге 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд
На Урале 15-летний подросток ограбил магазин, чтобы «накрыть поляну» для старших друзей
Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»
Газпромбанк и КРСУ договорились о реализации проектов ГЧП
Нападающий и защитник «Автомобилиста» сыграют в матче звезд КХЛ
Пока лидирует Бажов: стартовал последний этап конкурса по выбору названия для аэропорта «Кольцово»
В Екатеринбурге заложили камень нового образовательного центра «три в одном»
Водителя, сбившего в Екатеринбурге маму с коляской, обвиняют в покушении на убийство