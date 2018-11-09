2018-11-09T11:40:25+03:00
Общество

«Черная пятница»: уральские таможенники рассказали, что можно заказывать на распродажах в интернете

Покупка некоторых товаров грозит штрафом и даже судимостью
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В период распродаж количество посылок увеличивается на 80%В период распродаж количество посылок увеличивается на 80%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Таможенники аэропорта «Кольцово» готовы к гигантскому наплыву посылок из Китая. В воскресенье, 11 ноября, в крупнейшем интернет-магазине AliExpress стартует распродажа.

Свердловчане не всегда в курсе, что заказали запрещенный товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане не всегда в курсе, что заказали запрещенный товарФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что до виртуальной «черной пятницы» еще два дня, количество международных отправлений уже увеличилось на 80 процентов. При этом порядка 3-4 процентов посылок являются запрещенными.

Чаще всего уральцы заказывают нелегальное аудио-, фото- и видеозаписывающее оборудование, встроенное в оправу очков или обычную лампочку. Пользуюся популярностью и мобильные телефоны без нотификации, а также холодное оружие вроде кастетов, нунчаки или телескопическихз дубинок, замаскированных под указку.

А кто-то надеется, что таможенники ничего не заметят и его "пронесет" Фото: Алексей БУЛАТОВ

А кто-то надеется, что таможенники ничего не заметят и его "пронесет"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы также фиксируем значительный рост числа международных почтовых отправлений с запрещенными препаратами - только за десять месяцев этого года мы выявили 74 случая перемещения наркотических веществ, - рассказал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

В общей сложности с начала года кольцовская таможня уже проверила 70 миллионов мелких пакетов. В 2017-м их количество не превышало 43,4 миллиона.

Уральская таможня готова к валу посылок из интернет-магазинов во время распродаж "черной пятницы".Алексей БУЛАТОВ

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