В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-06T15:52:46+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился очистить город от киосков и павильонов. Полностью торговые точки должны исчезнуть в уральской столице к 2022 году. Зеленый свет дадут только ларькам с мороженым и Роспечати.

- Логика этой работы должна быть проработана совместно с депутатами Екатеринбургской городской думы, членами Общественной палаты Екатеринбурга, также обязательны соответствующие разъяснительные мероприятия с собственниками объектов нестационарной торговли, - говорится в сообщении.

По мнению местных властей, ущерба малому бизнесу ликвидация не нанесет, так как срок окупаемости киоска - в среднем три года. То есть владелец, поставивший киоск на днях, успеет получить от него прибыль до момента ликвидации. А вот дальше бизнесменам придется разрабатывать новый старт-ап.