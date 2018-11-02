Мэрия Екатеринбурга исключит сбои во время записи детей в первые классы за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-02T17:16:35+03:00

Родители штурмуют с ночи не только интернет, но и школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации появится новая услуга в «Личном кабинете»

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Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 1,5 миллиона рублей за создание на своем сайте в разделе «Личный кабинет» функции записи дошкольников в первые классы. Соответствующий документ опубликован на сайте Госзакупки.

Функция продублирует схожую услугу на портале Госуслуг, которая каждый год зависает в ночь на 1 февраля, когда в интернете открывается запись в первые классы.

Итоги конкурса по выбору организации, которая займется обеспечением работы функции, подведут через две недели.