Мэрия Екатеринбурга исключит сбои во время записи детей в первые классы за 1,5 миллиона рублей
На сайте администрации появится новая услуга в «Личном кабинете»
Родители штурмуют с ночи не только интернет, но и школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 1,5 миллиона рублей за создание на своем сайте в разделе «Личный кабинет» функции записи дошкольников в первые классы. Соответствующий документ опубликован на сайте Госзакупки.
Функция продублирует схожую услугу на портале Госуслуг, которая каждый год зависает в ночь на 1 февраля, когда в интернете открывается запись в первые классы.
Итоги конкурса по выбору организации, которая займется обеспечением работы функции, подведут через две недели.
Фото: скрин с сайта Госзакупки