2018-10-31T14:29:36+03:00
Общество

«Нового представят в ноябре»: в Екатеринбурге увольняется директор колледжа имени Ползунова

Евгений Рыбаков руководил учебным заведением 15 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: сайт колледжаФото: сайт колледжа
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В Екатеринбурге в ближайшие дни осиротеют студенты колледжа имени Ползунова. Директор Евгений Рыбаков, который руководил учебным заведением 15 лет, увольняется.

В Департаменте информполитики региона рассказали, что у Рыбакова закончился трудовой контракт, но причину его непродления, не назвали. Зато в прокуратуре о поводе скоропостижного увольнения заявили открыто.

Директор колледжа покидает пост после проверки ФСБ и выявления ряда нарушений. Евгений Рыбаков незаконно размещал рекламу на здании, а также бесплатно сдавал помещения колледжа.

- По факту размещения рекламы на здании было возбуждено два административных дела, по которым директор оштрафован на 23 тысячи рублей. Кроме того, было нарушение миграционного учета иностранцев. Директор колледжа не сообщал в территориальный орган, осуществляющий надзор в сфере миграции, о досрочном расторжении договоров на оказании платных образовательных услуг и отъезде иностранцев, которым предоставлялась учебная виза. Возбуждались семь дел, по которым руководителя оштрафовали на 245 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вызвали вопросы у проверяющих и доходы директора.

Пока же Евгений Рыбаков выполняет свои обязанности директора. На посту руководителя он находится с 2003 года.

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