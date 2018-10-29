На Урале должник по налогам, чтобы не лишиться иномарки, прятал ее под окнами налоговой

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-29T08:12:09+03:00

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Должник из Каменск-Уральского, чтобы избежать наказания, устроил с приставами игру в «кошки-мышки». Мужчина не заплатил 1,5 миллиона рублей налогов и всячески игнорировал погашение суммы. Тогда судебные приставы решили арестоваль у должника Lexus LХ 570. Но неплательщик прятал машину и не парковал возле дома.

- В ходе проведения исполнительных действий по другому производству пристав обнаружил внедорожник на парковке возле налоговой инспекции. Должник, вернувшийся с покупками из торгового центра был очень удивлен, что его машину нашли, однако не препятствовал составлению акта описи, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, Lexus передадут на оценку и в дальнейшем продадут на торгах в ТО Росимущество.