2018-10-24T13:09:42+03:00
Происшествия

Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок

Экспертиза признала мужчину вменяемым
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве 14-летней школьницы в 2011 году.

Чудовищную расправу над ребенком мужчина устроил на стадионе школы № 57. Вечером 18 сентября, встретив одиноко идущую девушку, обвиняемый напал на подростка, изнасиловал, после чего убил, ударив 40 раз ножом.

В ходе следствия выяснилось, что это не единственно преступление мужчины. В 2000 году он, угрожая расправой, изнасиловал свою родственницу. То же самое обвиняемый повторил и год спустя. Глумясь над женщиной, изверг говорил, что сбросит ее с балкона и обольет кислотой.

- В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой мужчина не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, которое лишало бы его возможности осознавать свои действия. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Мужчине грозит пожизенный тюремный срок.

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