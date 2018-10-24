Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве 14-летней школьницы в 2011 году.
Чудовищную расправу над ребенком мужчина устроил на стадионе школы № 57. Вечером 18 сентября, встретив одиноко идущую девушку, обвиняемый напал на подростка, изнасиловал, после чего убил, ударив 40 раз ножом.
В ходе следствия выяснилось, что это не единственно преступление мужчины. В 2000 году он, угрожая расправой, изнасиловал свою родственницу. То же самое обвиняемый повторил и год спустя. Глумясь над женщиной, изверг говорил, что сбросит ее с балкона и обольет кислотой.
- В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой мужчина не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, которое лишало бы его возможности осознавать свои действия. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.
Мужчине грозит пожизенный тюремный срок.