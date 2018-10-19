Музыка Рахманинова, спектакль про Ахматову и фото мастер-класс: на Урале пройдет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-19T13:19:58+03:00

В прошлом году площадки акции посетили более 50 тысяч гостей

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В Свердловской области на финишную прямую выходит подготовка к всероссийской «Ночи искусств». В этом году акция пройдет 4 ноября и будет приурочено к Дню народного единства. Девиз мероприятия останется прежним - «Искусство объединяет».

В акции примут участие музеи, библиотеки, дома культуры, театры и кинотеатры области, где с 18.00 до 23.00 пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей, мастер-классы, посвященные российской истории, культуре и искусству.

В библиотеке Белинского молодежный проект «Монолог на двоих» покажет спектакль «Реквием» по творчеству Анны Ахматовой, а также торжественно откроется выставка «Повесть гор и степей», посвященная 90-летию писателя Чингиза Айтматова.

- В консерватории Мусоргского прозвучит вокальная, инструментальная музыка, романсы, военные, лирические и патриотические песни советских композиторов, русские народные песни, а также музыка Чайковского, Рахманинова, Даргомыжского, Дюбюка, Блантера, Френкеля, Листова, Газманова, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В Инновационном культурном центре Первоуральска пройдет концерт, мастер-класс по фотоискусству, видеоконференция по стрит-арту, а в завершении будет создана общая графическая инсталляция.

«Ночь искусств» проводится на Урале с 2014 года. В 2017-м акция охватила 103 населенных пункта региона. 670 мероприятий прошли на 202 площадках, которые посетили более 50 тысяч человек.