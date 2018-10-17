Пустующий пятачок: в Екатеринбурге запретили строить здание рядом с «Мытным двором»
В Екатеринбурге чиновники выступили против возведения нового здания в самом центре города на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. Рядом с ТЦ «Мытный двор» арендатор земли планировал построить двухэтажный объект, где бы разместились кафе и магазин.
Однако этому воспрепятствовали специалисты Свердловского управления по охране объектов культурного наследия. По данным экспертизы, именно на этом участке расположен «культурный слой города Екатеринбурга 18-начала 20 столетий».
В документации указано, что специалист считает невозможным проведение на этой территории земляных, строительных, хозяйственных и любых других работ.
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