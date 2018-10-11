2018-10-11T14:25:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский автобус на трамвайных путях протаранил легковушку

Пострадавших среди людей нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в легковушку. Авария произошла возле Южного автовокзала на улице 8 Марта. По словам очевидцев, водитель маршрутного Hyundai № 030 решил обогнать впереди идущие машины по трамвайным путям, но не справился с управлением.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Пытался тормозить на рельсах, вот и выкинуло на встречную полосу, - рассказали свидетели аварии.

На встречке маршрутка протаранила своего собрата - Hyundai Tucson. В результате удара у пассажирского автобуса разбита передняя часть, а у легковушки помяты двери левой стороны кузова.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Из людей, к счастью, никто не пострадал. Помощь понадобилась одной из пассажирок автобуса. Однако после осмотра медиками ее отпустили, - сообщили в ГИБДД города.

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